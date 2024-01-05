В Крыму назвали главу МИД Польши лжецом и клятвопреступником

Председатель парламента Крыма Константинов назвал главу МИД Польши лжецом

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал главу министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского лжецом и клятвопреступником. Об этом спикер Госсовета республики заявил в беседе с РИА Новости.

Таким образом политик отреагировал на призыв Сикорского передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.

«Это еще одни любители подгадить России. Желательно — чужими руками, — заявил Константинов. — Заметьте, лжец и клятвопреступник Сикорский, его подпись стоит под "гарантиями" Януковичу, от которых он отрекся буквально на следующий день после того, как они были даны, призывает Запад оружие дать, а Украину — бить им по России. А Польша в этой формуле — где? Какая у нее роль?»

Глава крымского парламента добавил, что в конфликте на Украине Польша играет роль провокатора.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя заявление Сикорского, подчеркнула, что Россия осуществляет атаки по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на действия Киева. Она отметила, что передачей оружия страны Запада только разжигают конфликт и оттягивают его мирное завершение.