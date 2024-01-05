Константинов: Зеленский попадет в Крым только в наручниках

Единственный способ для президента Украины Владимира Зеленского попасть в Крым — в наручниках и под конвоем. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Таким образом спикер Госсовета республики ответил на заявление Зеленского о том, что Крым в 2024 году станет главной задачей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Константинов напомнил, что до этого украинские власти уже заявляли о намерении пить кофе на набережной Ялты. «Мы с вами можем проверить — там ли они сейчас. А вот что они сейчас пьют или нюхают, пока проверить не можем. Но уж точно до ялтинской набережной Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем», — заявил политик.

Константинов считает, что все возможности Зеленского сошлись на том, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому», устраивая теракты против мирных жителей. «В этом — вызов не только для Крыма, а для всей России. В идеале нам нужен такой уровень бдительности и готовности, чтобы мы могли упреждать любую украинскую гадость», — сказал председатель парламента Крыма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев выразил мнение, что Зеленский, обещая захват Крыма Украиной, формирует у жителей страны ложные ожидания. Парламентарий напомнил, что киевские власти уже неоднократно делали заявления о запланированном ВСУ захвате полуострова, но каждый раз их планы оказывались нереализованными.

