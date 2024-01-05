Южная Корея ответила на провокацию КНДР

В ответ на обстрел КНДР Южная Корея провела учения на островах в Желтом море

Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи провели учения в Желтом море в ответ на обстрел со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) акватории вблизи южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо. Об этом сообщило местное информационное агентство Yonhap.

Как заявил Комитет начальников штабов ВС Республики Корея, это первый случай с момента подписания межкорейского военного соглашения 19 сентября 2018 года, когда подразделения морской пехоты, дислоцированные на северо-западных островах, проводят тренировки по морской стрельбе.

Ранее стало известно, что Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с провокацией со стороны КНДР.

5 января военные Северной Кореи за два часа осуществили более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. С южнокорейской стороны ущерб не зафиксирован. Снаряды упали на северокорейской территории.