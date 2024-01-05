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10:36, 5 января 2024Мир

Южная Корея ответила на провокацию КНДР

В ответ на обстрел КНДР Южная Корея провела учения на островах в Желтом море

Фото: The Defense Ministry / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи провели учения в Желтом море в ответ на обстрел со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) акватории вблизи южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо. Об этом сообщило местное информационное агентство Yonhap.

Как заявил Комитет начальников штабов ВС Республики Корея, это первый случай с момента подписания межкорейского военного соглашения 19 сентября 2018 года, когда подразделения морской пехоты, дислоцированные на северо-западных островах, проводят тренировки по морской стрельбе.

Ранее стало известно, что Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с провокацией со стороны КНДР.

5 января военные Северной Кореи за два часа осуществили более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. С южнокорейской стороны ущерб не зафиксирован. Снаряды упали на северокорейской территории.

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      Константин Лысяков
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