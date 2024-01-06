Кандидат в президенты США захотел вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты США Рамасвами захотел вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами считает необходимым вывести страну из НАТО. На это указало Politico.

Источники издания рассказали, что политик в частном порядке высказывает такую идею многим собеседникам. При этом в официальных речах он указывает, что большинство членов НАТО не выполняют свои обязательства по военным взносам. Также Рамасвами озабочен тем, что расширение альянса после холодной войны неоправданно повысило риск столкновения с Россией.

Politico отмечает, что в случае реализации идей республиканца дни НАТО окажутся сочтены.

Ранее Рамасвами захотел закрыть Федеральное бюро расследований США (ФБР) в случае своего избрания. «ФБР нельзя реформировать. Правильный ответ — закрыть его. Да, президент может это сделать. Я это сделаю», — пообещал политик.