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10:51, 6 января 2024Бывший СССР

Подвергшуюся издевательствам в Вильнюсе украинку приняли за россиянку

В автобусе в Вильнюсе мужчины издевались над украинкой, приняв ее за россиянку
СюжетУкраинские беженцы

Фото: JuliusKielaitis / Shutterstock / Fotodom

В литовском автобусе в Вильнюсе украинка подверглась издевательствам со стороны местных жителей, так как была принята за россиянку. Об этом сообщает Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео, распространившемся в соцсетях, мужчины отобрали у женщины телефон и отказывались возвращать. При этом они выкрикивали фразу: «Тут не Россия». Уточняется, что после попадания ролика с издевательствами в соцсети женщину начали высмеивать в украинских СМИ. Издевавшихся над ней мужчин задержала полиция.

Героиня видео оказалась родом из Кривого Рога, она переехала в Вильнюс в мае 2022 года из Запорожья. В настоящее время украинка имеет статус беженца.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданку Украины Наталью Мануилову за участие в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

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      Зарина Дзагоева
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