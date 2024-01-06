Шольц разозлил немцев своим внешним видом

Der Spiegel: Шольц в резиновых сапогах разозлил жителей Саксонии-Анхальт

Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил своим видом жителей федеральной земли Саксонии-Анхальт на востоке страны. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Отмечается, что в регионе продолжается сильное наводнение. Для поездки Шольц выбрал водонепроницаемые резиновые сапоги. По мнению издания, такой выбор свидетельствует о желании Шольца заработать политические очки. «Однако в Саксонии-Анхальт его ждали дождь и разгневанные горожане», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии затопило два зоопарка. Сотни сотрудников вышли на смену в рождественские каникулы, чтобы эвакуировать животных. Сообщалось, что армия ФРГ собралась развернуть силы в Нижней Саксонии из-за наводнения.

На Рождество из-за ливней уровень воды в немецких реках поднялся до такой высоты, что Рур и Эльба вышли из берегов. В некоторых федеральных землях были объявлены третий и четвертый уровень опасности.