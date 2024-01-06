Кассационный суд Италии посмертно оправдал Марадону по делу о неуплате налогов

Кассационный суд Италии посмертно оправдал бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Анджело Пизани.

По его словам, суд признал, что «нет свидетельств уклонения от уплаты налогов». Юрист напомнил, что с футболиста, который в конце 1980-х годов играл в «Наполи», в Италии пытались взыскать 40 миллионов евро. «Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам», — сказал он.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.