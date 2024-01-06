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17:09, 6 января 2024Россия

Тело внука Хрущева нашли в квартире в центре Москвы. Незадолго до смерти он позвонил другу

Внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей скончался в Москве на 70-м году жизни

Фото: РИА Новости

Тело внука генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице в Москве. Об этом сообщили источники в оперативных службах. Официальная причина смерти в настоящий момент не называется, на место происшествия приехали скорая помощь, полиция и МЧС.

Незадолго до смерти внук Хрущева позвонил приятелю

Как сообщает Mash в своем Telegram-канале, в день смерти 69-летний Аджубей позвонил своему другу и сообщил, что плохо себя чувствует. Эту информацию также подтвердили источники Shot — по их словам, к тому моменту он с трудом говорил и сильно хрипел.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сотрудники скорой помощи, приехавшие к Аджубею, не смогли сразу попасть в квартиру. Когда им удалось открыть дверь, они констатировали смерть внука Хрущева. Telegram-канал «112» сообщает, что до Аджубея не могла дозвониться его знакомая. Позже она приехала на Тверскую улицу, но дверь ей никто не открыл. Приятельница вызвала оперативные службы, которые вскрыли дверь.

ТАСС со ссылкой на медиков сообщает, что смерть наступила по естественным причинам. Собеседники агентства также подтвердили сведения о том, что мужчина перестал отвечать на звонки, поэтому его знакомые начали беспокоиться и приехали к нему. Точную причину смерти установит экспертиза.

Знакомые семьи покойного рассказали о его болезни

РЕН ТВ со ссылкой на знакомых семьи Аджубея сообщает, что внук Хрущева долгое время болел. «Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — сказал собеседник телеканала.

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Это неизлечимое хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани и сосудов. Нередко волчанка деформирует суставы, вызывает пневмонию, заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, атеросклероз, проблемы с почками и инфекции.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Он сын дочери Хрущева Рады и советского журналиста Алексея Аджубея, который в разные годы был главным редактором газет "Комсомольская правда" и "Известия".

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