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13:43, 6 января 2024Россия

Внук Никиты Хрущева умер в Москве

Внук Никиты Хрущева умер в Москве на 70-м году жизни

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер на 70-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, Алексей Аджубей позвонил другу и сообщил о плохом самочувствии. Приехавшие на место медики не смогли сразу попасть в квартиру, а когда дверь удалось открыть, они констатировали смерть Аджубея.

Причина смерти в настоящий момент устанавливается. По данным РЕН ТВ, к дому погибшего приехала скорая помощь, МЧС и полиция.

Алексей Аджубей — сын советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Никиты Хрущева Рады.

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