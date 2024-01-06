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16:07, 6 января 2024Россия

Появились подробности болезни умершего внука Никиты Хрущева

РЕН ТВ: внук Никиты Хрущева болел системной красной волчанкой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, скончавшийся в Москве на 70-м году жизни, болел системной красной волчанкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых семьи.

Отмечается, что это неизлечимое хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани и сосудов.

Как сообщалось ранее, тело Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице. Незадолго до смерти внук Хрущева звонил своему другу и сообщил о плохом самочувствии.

Приехавшие на место медики не смогли сразу попасть в квартиру, а когда дверь удалось открыть, они констатировали смерть Аджубея. Официально причина смерти пока не называется.

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      Варвара Кошечкина
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