Появились подробности болезни умершего внука Никиты Хрущева

РЕН ТВ: внук Никиты Хрущева болел системной красной волчанкой

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, скончавшийся в Москве на 70-м году жизни, болел системной красной волчанкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых семьи.

Отмечается, что это неизлечимое хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани и сосудов.

Как сообщалось ранее, тело Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице. Незадолго до смерти внук Хрущева звонил своему другу и сообщил о плохом самочувствии.

Приехавшие на место медики не смогли сразу попасть в квартиру, а когда дверь удалось открыть, они констатировали смерть Аджубея. Официально причина смерти пока не называется.