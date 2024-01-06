iDNES: страх Украины, связанный с истощением сил, начал сбываться

Страх украинских властей, связанный с истощением сил Киева, начал сбываться. С таким мнением выступил обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер.

По мнению автора материала, первоначальные результаты Украины были обнадеживающими, но теперь начался упадок сил. Мюллер подчеркнул, что Киев лишился двух крупнейших спонсоров. Во-первых, президент США Джо Байден не смог договориться с Конгрессом о новом пакете помощи. Кроме того, из-за вето Венгрии перспективы углубления интеграции Украины с Евросоюзом снизились.

«Американские эксперты подчеркивают, что у Российской Федерации сейчас больше солдат, ракет, боеприпасов, а также дронов», — рассказал Мюллер.

4 января официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер опроверг намерение США поменять стратегию украинской политики с тотальной победы над Россией на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров.

В декабре газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц сообщала, что Киев и Вашингтон разрабатывают новую стратегию для Украины из-за неудач в контрнаступлении, а также сложностей с выделением нового пакета помощи от США. Источники издания утверждали, что американская сторона убеждала Киев сосредоточиться на том, чтобы сохранить контроль над территориями.