Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 6 января 2024Бывший СССР

В США оценили судьбу Одессы и Харькова

Экс-разведчик Риттер: в конце конфликта Одесса и Харьков войдут в состав России

Фото: Nacho Doce / Reuters

По окончании конфликта между Россией и Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав России. Так судьбу этих регионов оценил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда ничего не сможет противопоставить российской армии.

По его мнению, боевые действия могут завершиться к сентябрю. «Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России», — заявил он.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023

Ранее журналисты из Британии допустили, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление на фоне заявлений западных стран об усталости от конфликта на Украине. По их мнению, целью наступления может стать Одесса и черноморское побережье Украины.

«Недавно он (Владимир Путин — прим. "Ленты.ру") назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина», — отмечается в публикации.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

      На Украине назвали «мобилизацию» словом года

      Назван срок поставки обещанных Данией F-16 на Украину

      В Японии обнаружили находившуюся пять суток под завалами 90-летнюю женщину

      Бывший тренер сборной России сравнил Карпина с Жириновским

      Турецкие рыбаки нашли в сетях морскую мину

      Житель Алтая устроил стрельбу возле сельского бара

      В США оценили судьбу Одессы и Харькова

      На Украине признали возможность России продолжать массированные удары

      Прирост наличных у жителей России за год составил около двух триллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости