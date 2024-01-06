Экс-разведчик Риттер: в конце конфликта Одесса и Харьков войдут в состав России

По окончании конфликта между Россией и Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав России. Так судьбу этих регионов оценил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда ничего не сможет противопоставить российской армии.

По его мнению, боевые действия могут завершиться к сентябрю. «Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России», — заявил он.

Ранее журналисты из Британии допустили, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление на фоне заявлений западных стран об усталости от конфликта на Украине. По их мнению, целью наступления может стать Одесса и черноморское побережье Украины.

«Недавно он (Владимир Путин — прим. "Ленты.ру") назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина», — отмечается в публикации.