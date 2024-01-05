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02:28, 5 января 2024Мир

В Британии допустили освобождение Одессы Россией

Sky News: Путин допустил взятие Одессы и черноморского побережья Украины

Фото: Unsplash

Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Об этом передает телеканал Sky News со ссылкой на собственный прогноз.

Журналисты из Британии допустили, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление на фоне заявлений западных стран об усталости от конфликта на Украине.

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«Недавно он (Владимир Путин — прим. "Ленты.ру") назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина», — отмечается в публикации.

По мнению авторов прогноза, решающим значением в конфликте обладают дроны и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российское производство превосходит украинское в этом вопросе, при этом Киеву нужен технологический прорыв и постоянная помощь Запада. Опираясь на эти данные, телеканал заключает, что конфликт на Украине не завершится в 2024 году.

В ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» российский президент назвал Одессу русским городом. «Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом», — отметил он.

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      Марина Совина
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