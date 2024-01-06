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14:46, 6 января 2024Наука и техника

В США признали превосходство российских танков

MWM: российские танки Т-80БВМ превосходят немецкие Leopard в зоне СВО

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские танки Т-80БВМ превосходят немецкие танки Leopard в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, признали авторы американского издания Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает преимущество в проходимости не только перед другими классами российских танков, но и перед всеми западными танками. Техника Североатлантического альянса, в частности Leopard, продемонстрировали непригодность в тяжелых погодных условиях, так как тонут в грязи.

«Хотя Leopard1 уже давно считается устаревшим, современные танки Leopard 2, доступные в меньшем количестве, также понесли большие потери и испытывали серьезные трудности с местным рельефом», — сказано в статье.

Газотурбинный двигатель имеет только американский M1 Abrams, однако он обладает гораздо меньшей мощностью по сравнению с российским Т-80.

Ранее MWM писало, что российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО на Украине.

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