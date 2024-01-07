Названы главные возможные изменения в мировой экономике в 2024 году

Экономист Кульбака: мировая экономика в 2024 году будет инерционной

Мировая экономика в 2024 году будет развиваться по инерционному сценарию, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал основные изменения, которые могут произойти в глобальных экономических процессах.

Мировая инфляция не будет разоняться

Вероятность сильной инфляции сейчас пока невысока. Наверное, речь будет идти о том, что у нас сохранится с большой вероятностью инерционный сценарий развития. То есть мы будем видеть примерно те же цифры, что и в этом году Николай Кульбака кандидат экономических наук

«Остаются достаточно сильные неопределенности, эти неопределенности прежде всего связаны с Китаем. Существует риск того, что кризисные процессы будут развиваться дальше, и китайская экономика будет тормозиться сама и тормозить всю мировую экономику. Пожалуй, это самая большая проблема, которая может высветиться на протяжении этого года», — объяснил он.

В то же время в ближайшие годы основные игроки и их влияние на процессы останутся теми же, полагает специалист.

«Едва ли кто-то сможет подвинуть США с лидирующей позиции, едва ли сильно ускорится и восстановится Китай. Едва ли кто-то сможет пока вмешаться в мировой экономический расклад, поэтому все пока останутся в том же положении», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Глобальные экономики не будут падать

Едва ли какая-то из экономик будет падать. Замедляется развитие Китая, но это небыстрый процесс. Европа, скорее всего, будет идти по спокойному инерционному сценарию, едва ли она будет резко снижаться, к счастью для России. Вообще для России сейчас важнее всего, чтобы в мире не было ни одного экономического кризиса Николай Кульбака кандидат экономических наук

По словам Николая Кульбаки, для России важна стабильность в главных экономических регионах.

«Для России, как для страны со среднем уровнем развития и ресурсной к тому же экономики, наиболее опасный сценарий — это кризис в любом из экономических центров. Таких центров три — Америка, Европа и Китай. Любой кризис приведет к быстрому снижению спроса на углеводороды и падению цен. Падение цен на углеводороды для России сейчас будет очень болезненным», — уверен он.

Экономические процессы будут зависеть от энергетической сферы

Основной фактор, который будет влиять на мировую экономику — это переход к зеленой энергетике, считает Николай Кульбака.

«Это тренд, на который все основные страны начали идти, даже такие страны, как арабские, которые вроде бы всегда существовали за счет нефти. Тем не менее они сейчас выдвигают в качестве концепции будущего отказ от углеводородов в таком объеме, в котором он существует сейчас», — сказал экономист.

Что касается глобальной торговли, то серьезных изменений не предвидится, считает специалист.

«Торгуют между собой не страны, а фирмы. У большинства фирм, как правило, долгосрочные контракты. Чтобы что-то менялось, нужны изменения инфраструктуры, потоков. В принципе заменить те гигантские транспортные потоки, которые сейчас существуют между странами и континентами на что-то другое практически нереально. Практически все страны тесно связаны между собой, поэтому на горизонте двух-трех лет мы точно не увидим никаких серьезных изменений», — заключил он.

В ноябре главный операционный директор Goldman Sachs Group (GSG) Джон Уолдрон назвал сохранение глобальной инфляции на высоком уровне главным риском для мировой экономики. По его словам, высокая геополитическая напряженность может замедлить темпы роста глобального ВВП.