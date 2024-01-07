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23:42, 7 января 2024Мир

Германия разрешит Британии поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии

DPA: Германия не будет против поставок Британией Eurofighter Саудовской Аравии
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала понять, что Берлин разрешит Великобритании поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии, сообщает агентство DPA.

Во время приезда с визитом в Израиль глава МИД отметила внесенный Эр-Риядом вклад в безопасность в регионе путем перехвата ракет хуситов, выпускаемых в сторону еврейского государства. В связи с этим она отметила, что правительство Германии не станет возражать, если Лондон будет осуществлять поставки военной авиации Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель посетит Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в секторе Газа и в Красном море. Он будет находиться с двухдневным визитом 7-8 января в Саудовской Аравии, где он встретится с высокопоставленными лицами, включая министра иностранных дел Фейсала бен Фархана Аль Сауда и генерального секретаря Совета сотрудничества государств Персидского залива Джассима Мухаммеда аль-Будайви.

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      Марина Совина
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