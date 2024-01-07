18:23, 7 января 2024

Глава Евросовета Мишель не уйдет в отставку с занимаемой должности

ТАСС: глава Евросовета Мишель не уйдет с занимаемой должности

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Globallookpress.com

Председатель Евросовета Шарль Мишель не будет уходить в отставку с занимаемой должности — он намерен совмещать свои обязанности с подготовкой к выборам. Об этом сообщил источник ТАСС.

Ранее о возможной отставке политика сообщили в связи с его решением участвовать в выборах в Европарламент.

Мишель передаст полномочия главы Евросовета неназванному преемнику, это произойдет в июне 2024 года, уточнил источник агентства. По его словам, сам политик уверен, что его выдвижение не ослабит Евросоюз.

Ранее американское издание Politico допустило, что преемником Мишеля на посту главы Евросовета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это право может быть предоставлено ему как лидеру страны-председателя ЕС, указано в публикации. Автор статьи считает такое развитие событий неблагоприятным из-за позиции Орбана по Украине.

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      Алан Босиков
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