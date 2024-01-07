Киркоров улетел из России после вечеринки Ивлеевой

Киркоров улетел в Дубай после скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров улетел в Дубай после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Уточняется, что Киркоров улетел выступать на рождественских концертах. Вместе с ним на сцену выйдет певец Михаил Шуфутинский.

Выступления запланированы на 6 и 7 января. Цена на билет стартует от 25 тысяч рублей — место на террасе, столик на троих обойдется в 223 тысячи рублей, на шестерых — почти 450 тысяч рублей.

Ранее российское авторское общество (РАО) подало в суд на певца Филиппа Киркорова. Сумма иска составляет два миллиона рублей. О причине иска от авторского общества к артисту пока неизвестно. Также РАО подало иск на владельцев ночного клуба «Мутабор» на сумму 537 тысяч рублей из-за музыкальных композиций, используемых заведением.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела.