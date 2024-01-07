Надаль пропустит Australian Open из-за новой травмы

Теннисист Рафаэль Надаль пропустит Australian Open 2024 из-за новой травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Australian Open 2024. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Спортсмен сообщил, что получил новую травму. «В Мельбурне мне сделали МРТ, у меня обнаружился небольшой надрыв мышцы. Это не та же мышца, которая была травмирована. Это хорошая новость. Но сейчас я не готов демонстрировать свой лучший теннис», — подчеркнул Надаль.

Надаль не выходил на корт почти год и вернулся к выступлениям на турнире в Брисбене. Там он дошел до четвертьфинала, где 5 января уступил австралийцу Джордану Томпсону.

37-летний Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы в турнирах серии, в том числе 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос».