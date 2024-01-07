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10:35, 7 января 2024Россия

Названа предварительная причина смерти внука Хрущева

«Известия»: причиной смерти внука Хрущева Аджубея могли стать проблемы с сердцем

Фото: Unsplash

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, тело которого обнаружили в квартире на Тверской улице в Москве, мог скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом со ссылкой на близкий к ситуации источник пишут «Известия».

«Зафиксирована острая сердечно-сосудистая недостаточность», — назвал источник предварительную причину смерти. Собеседник издания также уточнил, что Аджубей, вероятно, упал в собственной квартире — на голове внука Хрущева обнаружили гематому. При этом следов насилия не найдено.

Ранее сообщалось, что 69-летний Аджубей болел системной красной волчанкой. Это неизлечимое хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани и сосудов.

Тело внука Хрущева обнаружили в квартире на Тверской улице 6 января. Незадолго до смерти он звонил своему другу и говорил о плохом самочувствии. Приехавшие на место медики не смогли сразу попасть в помещение, а когда дверь удалось открыть, они констатировали смерть Аджубея. Официально причина смерти пока не называется.

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