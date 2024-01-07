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01:31, 7 января 2024Россия

Путин перечислил любимых философов

Путин назвал Бердяева одним из своих любимых философов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов. Его слова приводит ТАСС.

Высказывание прозвучало на встрече с семьями погибших героев СВО. «Один из», — сказал Путин, отреагировав на слова о том, что его любимый философ — Бердяев.

«Есть такие, как Кант», — добавил российский глава, отметив, что в труды философов нужно проникнуть, чтобы понять их.

Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Встреча прошла в президентской резиденции Ново-Огарево. Также детям погибших героев организовали краткую экскурсию по конюшне в резиденции главы государства.

Ранее Путин подчеркнул, что еще более 20 лет назад философ Александр Зиновьев говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимы «вся планета как среда существования, все ресурсы человечества».

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      Юлия Мискевич
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