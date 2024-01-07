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17:28, 7 января 2024Россия

Россиянка нашла в купленных продуктах салфетку с прославляющим Бандеру стихом

Петербурженка нашла в продуктах салфетку с посвященным Бандере стихотворением

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга нашла в купленных в магазине продуктах салфетку со стихотворением, прославляющим лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеру. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, петербурженка купила продукты в одном из городских гипермаркетов и, придя домой, нашла в пакете салфетку с указанными стихами. В конце неизвестный автор поздравил покупательницу с Новым годом.

О находке женщина сообщила сотрудникам службы безопасности магазина. После того как происшествием заинтересовались полицейские, они изъяли салфетку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на балконе жителя Нижнего Новгорода заметили лозунг украинских националистов, который транслировала новогодняя гирлянда с бегущей строкой. Горожанин не смог объяснить появление надписи, на него составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

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      Алан Босиков
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