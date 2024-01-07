Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть в феврале во всех регионах

Саудовская государственная компания Saudi Aramco снизит цены на поставки нефти ключевой марки Arab Light в феврале во всех регионах. Данное решение было принято в связи с понижением спроса на данный вид топлива, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, цены на поставки в Азию уменьшились на 1,5-2 доллара за баррель. Также цены были снижены для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

Издание подчеркивает, что снижение спроса на нефть в феврале и марте происходит ежегодно на фоне временного закрытия нефтеперерабатывающих заводов с целью проведения технических работ, а также профицита предложения из-за увеличения поставок топлива из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Иран установил высокие цены на нефть для покупателей из Китая, что стало помехой для торговли двух стран. По словам закупщика нефти из китайской провинции Шаньдун, из-за ограниченности выбора и жесткости иранской стороны возможности для переговоров о цене сложны и не в пользу китайских покупателей.