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05:25, 7 января 2024Интернет и СМИ

Стала известна причина смерти звезды КВН Агафонова

«Известия»: звезда КВН Станислав Агафонов умер от инфаркта миокарда

Фото: Unsplash

Финалист телешоу «Comedy Баттл», автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, Станислав Агафонов умер из-за инфаркта миокарда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его друга Михаила.

Михаил подчеркнул, что это «абсолютно внезапная история».

По его словам, в момент смерти Агафонов был на отдыхе. Его тело планируют транспортировать в Москву, говорится в сообщении.

Станислав Агафонов умер 4 января в возрасте 40 лет. Он родился в Братске 1 марта 1983 года, после чего переехал в Иркутск. Юморист был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпион Высшей лиги КВН как худрук команды «Раисы».

Ранее умер украинский актер, звезда КВН, бывший креативный продюсер студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо.

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      Юлия Мискевич
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