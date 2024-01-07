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11:51, 7 января 2024Россия

В подмосковной кальянной взорвалась граната

ТАСС: в помещении кальянной в подмосковном Домодедове взорвалась граната
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.

По предположительной версии, взорвалась граната, уточнил собеседник агентства. В результате ЧП пострадали три человека. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в один из алкомаркетов Таганрога пришел покупатель, вооруженный боевой гранатой Ф-1 и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину скрутили другие посетители, одним из которых оказался старший сержант полиции. Было возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки, злоумышленник помещен под стражу.

В июне 2023 года в Москве мужчина пришел в алкомаркет, начал угрожать продавцу похожим на оружие предметом, взял спиртное и скрылся. Полиция по горячим следам смогла установить личность подозреваемого и его местонахождение.

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      Александр Еникеев
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