На российского главу МЧС пожаловались в прокуратуру. Он пожелал «заболеть онкологией» автору жалобы и попал под проверку

Хинштейн: в МЧС началась проверка пожелавшего онкологии сотруднику Любавина

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин пожелал онкологии семье коллеги, который пожаловался на него в прокуратуру из-за возможного продвижения своих интересов в ведомстве. После этих слов, из-за которых разгорелся скандал, в отношении генерал-майора инициировали проверку.

В сеть попала часть записи селекторного совещания Главного управления волгоградского МЧС. Редакция издания V1.Ru сообщила, что им эти кадры на условиях анонимности прислал читатель. Дата совещания неизвестна. О чем говорилось перед этими словами неизвестно, но на имеющихся кадрах Любавин в разговоре с подчиненными говорит о жалобе, написанной на него в прокуратуру неизвестными коллегой.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Написали, что банк "Открытие" лоббировал, прокуратура проверку проводила, что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и все остальное. Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — спокойным голосом говорит начальник главка МЧС.

Любавина уличили в «получении кешбэка» из-за переводов зарплат сотрудников

Неназванный высокопоставленный сотрудник главка волгоградского МЧС сообщил V1.Ru, что это совещание проходило давно, а Любавин сам писал жалобы на своих сотрудников, те же в ответ написали заявление на него.

По словам других сотрудников ведомства, начальник заставлял переводить зарплатные счета сотрудников из одного банка в другой, за счет чего мог получать выгоду. Из-за этого в главке зрело недовольство.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

«Говорили, что там [в банке] была акция — что-то вроде "приведи друга и получишь три тысячи рублей бонусом". Посчитайте, сколько у нас сотрудников, и если каждого из них прописать как друга, то сумма сильно покрупнее трех тысяч рублей получится У нас говорили, что, возможно, так он с нас кешбэк получал», — приводятся слова неназванного работника МЧС.

В МЧС проверят высказывания Любавина

Местные журналисты на данный момент не смогли получить комментарий ни от самого начальника МЧС, ни от пресс-службы ведомства.

При этом на новость отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он сообщил, что руководство МЧС проинформировано о скандале, и в настоящий момент проводится проверка, «по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора».

Политик также назвал слова чиновника недопустимыми для высшего офицера и должностного лица. «Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — отметил Хинштейн.