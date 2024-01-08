Принц Эндрю заперся дома после публикации списка клиентов финансиста-педофила

Mirror: принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна

Британский принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, об этом сообщило издание Mirror.

«Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», — отметил его источник, добавив, что у фигуранта списка клиентов не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с происходящим.

Ранее Daily Mail писало, что принц Эндрю всерьез напуган публикацией списка клиентов Эпштейна. Отмечалось, что близкие обеспокоены его психическим здоровьем.

В прошлом Эндрю неоднократно отрицал знакомство с Эпштейном, в том числе в телеинтервью «Би-би-си» в 2019 году, после которого он попал в опалу. Публикация списка может подтвердить, что он лгал.

3 января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих список из имен более 150 человек, так или иначе фигурировавших в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.