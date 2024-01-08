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19:51, 8 января 2024Мир

Террорист Брейвик попросит освободить его из-за глубокой депрессии

Reuters: террорист Брейвик впал в «глубокую депрессию» из-за 12 лет в тюрьме

Фото: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Reuters

Террорист Андерс Брейвик попросит освободить его из-за глубокой депрессии. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что во вторник, 9 января, массовый убийца должен выступить перед судом. По информации агентства, в своей речи он попросит снять ограничения на его коммуникацию с внешним миром. При этом на судебном заседании, которое состоялось 8 января, в тюрьме Рингерике, Тиристранд, один из адвокатов, Ойстейн Сторрвик, рассказал, что его подзащитный больше не хочет жить и находится в «глубокой депрессии».

«Он находится в изоляции около 12 лет... Он живет в полностью запертом мире», — заявил он. Сам же Брейвик, одетый в черный костюм, белую рубашку и коричневый галстук, ничего не говорил во время процесса и смиренно наблюдал за работой своих юристов.

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В свою очередь, юристы, представляющие интересы Министерства юстиции, отметили, что мужчину следует разместить в тюрьме отдельно от других заключенных, поскольку, по их мнению, он продолжает представлять угрозу безопасности. «Чрезвычайно опасный заключенный требует чрезвычайных мер. Он по-прежнему гордится тем, что сделал, и придерживается тех же идеологических взглядов», — объяснил адвокат Андреас Хьетланд.

Ранее в августе сообщалось, что Брейвик подал иск против норвежских властей о нарушении его прав при отбывании наказания.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где лишил жизни 69 человек. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, но судьи смогут продлевать его до того момента, пока не сочтут, что преступник больше не представляет опасности.

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      Мария Винар
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