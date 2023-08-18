Террорист Брейвик подал иск против норвежских властей о нарушении прав человека

Террорист и массовый убийца Андерс Брейвик снова подал иск против норвежских властей о нарушении его прав при отбывании наказания. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам адвоката Эйстейна Сторрвика, Брейвик подает в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме охранников.

Юрист считает, что окружной суд Осло может рассмотреть иск Брейвика весной 2024 года.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял 69 человек. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, но судьи смогут продлевать его до того момента, пока не сочтут, что преступник больше не представляет опасности.

26 августа 2022 года стало известно, что Брейвик подал иск против норвежских властей о нарушении прав человека в попытке добиться прекращения тюремного заключения.

Также в 2016 году Брейвик подал гражданский иск против государства. Однако апелляционный суд пришел к выводу, что условия содержания Андерса Беринга Брейвика в тюрьме не нарушают прав человека.