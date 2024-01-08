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16:08, 8 января 2024Мир

В Китае за взятки арестовали бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации

Прокуратура Китая: бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации арестовали

Фото: JHVEPhoto / Shutterstock / Fotodom

В Китае арестовали бывшего топ-менеджера и помощника генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжун из-за подозрений во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру провинции Ляонин.

«После распоряжения Верховной народной прокуратуры КНР народная прокуратура провинции Ляонин вынесла постановление об аресте бывшего заместителя генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации Сюй Вэньжуна по подозрению в получении взятки», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что до передачи дела в прокуратуру расследованием занимался Государственный надзорный комитет КНР.

Ранее разведывательные службы США раскрыли коррупционные схемы внутри ракетных войск Китая и во всей оборонной промышленности страны. Отмечается, что из-за коррупции китайские ракеты заправлялись водой вместо топлива.

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      Дарья Балацкая
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