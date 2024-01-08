В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры журналиста «Радио Sputnik»

В Петербурге подожгли дверь квартиры журналиста «Радио Sputnik» Татаренкова

Ведущий «Радио Sputnik» Трофим Татаренков заявил, что неизвестные подожгли дверь его квартиры Санкт-Петербурге. Его цитирует РИА Новости.

По словам автора программы «Изолента», инцидент произошел вечером 7 января, когда в квартире никого не было.

«Обложили дверь шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть. Они также заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было отжать», — рассказал журналист.

Возгорание заметила соседка и вызвала пожарных. Сам Татаренков обратился в полицию. Он также счел, что в этой истории есть «украинский след».

В декабре в Санкт-Петербурге вандалы залили монтажной пеной двери квартир военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, работающих в зоне специальной военной операции.