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19:10, 8 января 2024Интернет и СМИ

В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры журналиста «Радио Sputnik»

В Петербурге подожгли дверь квартиры журналиста «Радио Sputnik» Татаренкова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ведущий «Радио Sputnik» Трофим Татаренков заявил, что неизвестные подожгли дверь его квартиры Санкт-Петербурге. Его цитирует РИА Новости.

По словам автора программы «Изолента», инцидент произошел вечером 7 января, когда в квартире никого не было.

«Обложили дверь шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть. Они также заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было отжать», — рассказал журналист.

Возгорание заметила соседка и вызвала пожарных. Сам Татаренков обратился в полицию. Он также счел, что в этой истории есть «украинский след».

В декабре в Санкт-Петербурге вандалы залили монтажной пеной двери квартир военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, работающих в зоне специальной военной операции.

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      Антон Похиляк
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