В Венгрии прокомментировали возможное назначение Орбана главой Евросовета

В Венгрии прокомментировали возможное назначение Орбана, призвав к спокойствию

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши прокомментировал возможное временное назначение Виктора Орбана главой Евросовета, призвав к «стратегическому спокойствию». Его слова приводит РИА Новости.

«В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия», — сказал журналистам Хаваши.

Глава правительства страны может временно занять эту должность летом как лидер страны — председателя ЕС. Произойдет это, если нынешний глава Евросовета Шарль Мишель после предстоящих выборов займет кресло евродепутата и досрочно оставит пост, а лидеры стран Евросоюза не согласуют его преемника.

При этом уход Мишеля в отставку до выборов не ожидается, он намерен совмещать свои обязанности с подготовкой к выборам и передаст полномочия только в июне 2024 года.