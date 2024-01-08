В Венгрии прокомментировали возможное назначение Орбана главой Евросовета
Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши прокомментировал возможное временное назначение Виктора Орбана главой Евросовета, призвав к «стратегическому спокойствию». Его слова приводит РИА Новости.
«В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия», — сказал журналистам Хаваши.
Глава правительства страны может временно занять эту должность летом как лидер страны — председателя ЕС. Произойдет это, если нынешний глава Евросовета Шарль Мишель после предстоящих выборов займет кресло евродепутата и досрочно оставит пост, а лидеры стран Евросоюза не согласуют его преемника.
При этом уход Мишеля в отставку до выборов не ожидается, он намерен совмещать свои обязанности с подготовкой к выборам и передаст полномочия только в июне 2024 года.