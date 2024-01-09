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21:05, 9 января 2024Из жизни

Полиция объяснила нападение трехметровых пришельцев на людей в торговом центре

TMZ: в США распространялись слухи о нападении пришельцев на людей во Флориде

Полиция американского города Майами, штат Флорида, прокомментировала слухи о нападении трехметрового пришельца на людей, распространявшиеся в соцсети X (бывший Twitter). Об этом сообщает издание TMZ.

Поводом для слухов послужило видео с десятками полицейских автомобилей, направляющихся к торговому центру в пригороде Майами-Бич. Некоторые пользователи X разглядели на кадрах с места событий огромную шагающую фигуру. По сообщению NBC News, автор одного из популярных постов жаловался, что правоохранительные органы и пресса скрывают появление трехметровых пришельцев, и утверждал, что над городом остановлено авиасообщение.

Полиция Майами заявила, что в действительности в торговом центре собрались около 50 подростков и стали запускать фейерверки. Посетители решили, что кто-то стреляет, и началась паника. Что касается загадочной фигуры, то это, по словам пресс-секретаря полиции Майами, всего лишь тень. «На этих кадрах видно, что кто-то идет и отбрасывает тень, — объяснил он. — Если присмотреться, можно увидеть в самом низу тени человека. А не какое-то существо».

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      Олег Парамонов
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