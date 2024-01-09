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15:46, 9 января 2024Забота о себе

Диабетиков призвали отказаться от двух продуктов

Диетолог Писарева посоветовала диабетикам исключить из рациона финики и изюм

Фото: Unsplash

Нутрициолог, спортивный диетолог Ирина Писарева призвала диабетиков отказаться от фиников и изюма. Причину запрета она объяснила в беседе с NEWS.ru.

По словам Писаревой, финики и изюм имеют высокий гликемический индекс, то есть после их потребления быстро повышается уровень глюкозы в крови, что опасно для диабетиков. Также диетолог посоветовала исключить эти два продукта из рациона пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Специалистка также посоветовала не покупать развесные сухофрукты, поскольку неизвестно как долго они хранились в мешках до продажи. По ее словам, если при хранении и расфасовке были допущены нарушения, в продукте могут оказаться вредные микроорганизмы, вызывающие расстройство кишечника, аллергию или отравление.

Писарева указала, что любые сухофрукты являются ценными источниками витаминов и полезных минералов. Она объяснила, что в них сохраняется большая часть полезных свойств свежих фруктов, так как при изготовлении не используется термическая обработка.

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      Екатерина Улитина
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