Диабетиков призвали отказаться от двух продуктов

Диетолог Писарева посоветовала диабетикам исключить из рациона финики и изюм

Нутрициолог, спортивный диетолог Ирина Писарева призвала диабетиков отказаться от фиников и изюма. Причину запрета она объяснила в беседе с NEWS.ru.

По словам Писаревой, финики и изюм имеют высокий гликемический индекс, то есть после их потребления быстро повышается уровень глюкозы в крови, что опасно для диабетиков. Также диетолог посоветовала исключить эти два продукта из рациона пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Специалистка также посоветовала не покупать развесные сухофрукты, поскольку неизвестно как долго они хранились в мешках до продажи. По ее словам, если при хранении и расфасовке были допущены нарушения, в продукте могут оказаться вредные микроорганизмы, вызывающие расстройство кишечника, аллергию или отравление.

Писарева указала, что любые сухофрукты являются ценными источниками витаминов и полезных минералов. Она объяснила, что в них сохраняется большая часть полезных свойств свежих фруктов, так как при изготовлении не используется термическая обработка.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предупредила об опасности плавленого сыра. Она указала, что в этом продукте содержится больше жиров и соли, чем в натуральном сыре.