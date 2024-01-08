Россиян предупредили об опасности плавленого сыра

Врач-диетолог Разаренова заявила об опасных пищевых добавках в плавленом сыре

Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова заявила, что плавленый сыр серьезно отличается от натурального по своему составу. Об этом она высказалась в интервью радио Sputnik.

Разаренова предупредила россиян об опасности плавленого сыра и заявила о пищевых добавках в этом продукте. Она напомнила, что специальные вещества придают этому сыру его констистенцию.

«Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», — отметила она.

Кроме того, в плавленом сыре содержится больше соли, консервантов и жиров, чем в натуральном. Избыточное употребление этого продукта грозит повышением содержания холестерина в крови, ожирением, увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

«Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день», — заключила Разаренова.

Ранее россиян с сахарным диабетом предостерегли от употребления плавленого сыра, а также продуктов из переработанного мяса, которые в основном состоят из свиных шкурок и сала, субпродуктов, соли, консервантов, ароматизаторов, крахмала и трансгенной сои. Об этом заявила врач-эндокринолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет.