Россиянам назвали самые опасные продукты для диабетиков

Эндокринолог Фурлет назвала продукты из переработанного мяса опасными для диабетиков

Россиянам с сахарным диабетом следует воздержаться от употребления продуктов из переработанного мяса, которые в основном состоят из свиных шкурок и сала, субпродуктов, соли, консервантов, ароматизаторов, крахмала и трансгенной сои. Об этом рассказала врач-эндокринолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет, ее слова приводит «Вечерняя Москва».

«Подобный состав говорит о том, что от колбасы и сосисок в ежедневном рационе лучше воздержаться», — подчеркнула специалист.

Также она рекомендовала людям с сахарным диабетом отказаться от консервов и плавленого сыра, отметив, что первые содержат большое количество соли, сахара, уксусной кислоты, а вторые имеют в своем составе слишком много пальмового или рапсового масла.

Еще одним опасным для здоровья пациентов с диабетом продуктом может сказаться отварной картофель — в нем слишком много крахмала. Кроме того, лучше полностью исключить из рациона газированные напитки, особенно сладкие.

Ранее врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов перечислил правила профилактики болезней сердца. По его словам, к ним относится прежде всего гипохолестериновая диета, когда человек питается рыбой, а также включает в рацион нежирные сорта мяса (индейка или кролик), зерновые культуры и овощи. Помимо этого, для приготовления пищи и заправки салатов стоит использовать подсолнечное, кукурузное, рапсовое или оливковое масла. В целом содержание жиров не должно превышать 30 процентов от общей дневной калорийности рациона, отметил врач.