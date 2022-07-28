Кардиолог назвал россиянам главные правила профилактики заболеваний сердца

Кардиолог Османов рекомендовал россиянам придерживаться гипохолестериновой диеты

На сегодняшний день ишемическая болезнь сердца все еще остается одной из главных причин преждевременной смерти в мире, однако снижение числа летальных исходов связано с высокой эффективностью профилактических мер. О том, какие правила профилактики болезней сердца сейчас существуют, в беседе с «Известиями» рассказал врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

По его словам, к основным мерам профилактики относится прежде всего гипохолестериновая диета, когда человек питается рыбой, а также включает в рацион нежирные сорта мяса (индейка или кролик), зерновые культуры и овощи. Помимо этого, для приготовления пищи и заправки салатов стоит использовать подсолнечное, кукурузное, рапсовое или оливковое масла. В целом содержание жиров не должно превышать 30 процентов от общей дневной калорийности рациона.

Кроме того, специалист рекомендовал россиянам ограничить потребление соли до пяти граммов в день и разнообразить рацион пищей с высоким содержанием калия и магния — можно использовать гречневую крупу, кабачки, морскую капусту.

Немаловажным является и отказ от вредных привычек, в том числе от алкоголя. Людям с избыточной массой тела кардиолог рекомендовал снизить вес: нормальный показатель индекса массы тела (ИМТ) составляет до 24,9. При значении ИМТ 25-29 человек страдает ожирением, объяснил врач.

По мнению Османова, очень важно избегать длительных стрессов. В заключение он добавил, что каждому человеку в рамках профилактики болезней сердца стоит включить в свой режим нагрузку. Например, ходить на аэробные занятия средней интенсивности.

Ранее врач-кардиолог, профессор Нана Погосова назвала россиянам с заболеваниями сердца правила поведения в жаркую погоду. По ее словам, прежде всего таким людям надо стараться не находиться на солнце в период с 12 до 17 часов.