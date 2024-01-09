В США нашли оторвавшуюся во время полета дверь самолета

Учитель из Портленда нашел оторвавшуюся в полете дверь самолета Alaska Airlines

Дверь самолета американской компании Alaska Airlines, которую несколько дней назад вырвало во время полета, нашли на заднем дворе дома учителя из Портленда. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди.

По ее словам, дверь «действительно была недостающим звеном в расследовании». Хоменди пояснила, что дверь и ее компоненты могут «довольно много» рассказать следователям о произошедшем.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.