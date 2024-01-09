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14:12, 9 января 2024Силовые структуры

Еще десять человек лишили российского гражданства за наркотические преступления

В Подмосковье 10 человек лишили российского гражданства за наркопреступления

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Полицейские Московской области вынесли решения о прекращении российского гражданства в отношении десяти человек, осужденных за преступления в сфере незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

Все они получили российские паспорта в соответствии с законодательством, а впоследствии были осуждены за преступления по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее в Челябинской области 28-летний мигрант лишился приобретенного российского гражданства из-за неявки в военкомат.

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      Олеся Мицкевич
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