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20:48, 9 января 2024Силовые структуры

Глава российского города отдала под общежитие нежилое здание и нанесла ущерб

В Забайкальском крае осудят главу Могочи Веко за халатность

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы города Могочи в Забайкальском крае Натальи Веко, которая отдала под общежитие нежилое здание. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Чиновница проходит обвиняемой по статье 293 («Халатность») УК РФ. Ее дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд. Веко вину не признает.

По версии следствия, в 2014 году глава города дала распоряжение перевести административно-бытовой корпус в статус жилого помещения и расположить в нем общежитие для нуждающихся. При этом чиновница знала, что для этого нет необходимых документов, а также надлежащего контроля за исправностью электрической проводки и других коммуникаций.

Однако в здание все равно поселили несколько семей могочинцев. В результате ненадлежащего выполнения обвиняемой своих обязанностей, 22 марта 2023 года в общежитии произошел пожар из-за замыкания проводки. Огонь унес жизни четырех человек. Материальный ущерб от пожара оценивается следствием в 5,2 миллиона рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову из-за дела о весенних пожарах в Смолино.

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