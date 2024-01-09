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15:00, 9 января 2024Экономика

Индии предрекли серьезные проблемы из-за кризиса в Красном море

RISDC: экспорт Индии может упасть на $30 млрд из-за обстрелов в Красном море

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

Суммарный экспорт Индии может упасть на 30 миллиардов долларов в денежном выражении из-за участившихся случаев ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Серьезные проблемы азиатской стране предрек генеральный директор Исследовательского и информационного центра для развивающихся стран (Research and Information System for Developing Countries, RISDC) Сачин Чатурведи, пишет газета Business Standard.

В результате усиления геополитической напряженности в акватории Красного моря торговля Индии может сократиться на 6,7 процента в 2023-2024 финансовом году, который завершится 31 марта. По итогам прошлого финансового года торговый потенциал азиатской страны оценивался в 451 миллиард долларов. Одной из главных причин сокращения торговли азиатской страны эксперты из аналитического центра RISDC назвали рост тарифов на контейнерные морские перевозки.

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При этом Чатурведи допустил сохранение негативной тенденции и после завершения нынешнего финансового года. «Кризис в Красном море действительно повлияет на торговлю Индии и может привести к ее дальнейшему сокращению», — резюмировал эксперт.

Ранее генеральный директор компании по обеспечению безопасности на море Dryad Global Кори Рэнслем заявил, что в результате роста числа ракетных атак в Красном море под угрозой может оказаться до десяти процентов мирового ВВП. В начале второй половины декабря глобальные перевозчики были вынуждены перенаправить из кризисной акватории грузы общей стоимостью 65 миллиардов долларов. Участники логистического рынка тогда спрогнозировали дальнейшее увеличение ущерба транспортным и торговым компаниям в среднесрочной перспективе.

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