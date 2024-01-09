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13:13, 9 января 2024Россия

Керченская переправа приостановила работу

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Работу Керченской паромной переправы, соединяющей Крым с Краснодарским краем, приостановили. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Переправа приостановила работу во вторник, 9 января, в 12:10 по местному времени (совпадает с московским). Лукашенко уточнил, что причиной этому послужили неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось о резком аномальном похолодании на юге России. Так, в Краснодарском крае ночью в среду, 10 января, температура опустится до минус 10 градусов, а днем будет колебаться в пределах от минус четырех до плюс одного градуса.

По информации местных СМИ, минусовая температура уже зафиксирована в Ейском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах. Службы обрабатывают дороги от наледи. Кроме того, после прихода в регион аномальных холодов без света остался западный округ Краснодара. 12 трансформаторных подстанций оказались отключены из-за энергоаварии.

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      Варвара Кошечкина
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