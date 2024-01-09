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08:55, 9 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили об аномальном холоде

Вильфанд: аномальные холода обрушатся на Свердловскую и Ульяновскую области

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На некоторые регионы страны в ближайшие дни обрушатся аномальные холода. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам специалиста, в очаг холода попадут регионы Уральского и Приволжского федеральных округов, где температура в течение нынешней недели окажется ниже нормы на 8-14 градусов. Так, в Свердловской области ожидается до минус 28-33 градусов, в Ульяновской — до 25-27 градусов ниже нуля, а в Татарстане — до 25-31 градуса мороза. Вильфанд назвал такую погоду опасной и отметил, что она будет неблагоприятной для отопительных систем.

Помимо этого, сильное похолодание будет наблюдаться на юге Европейской части России. «В середине первой рабочей недели на эти регионы распространятся арктические воздушные массы, поэтому температура заметно понизится», — пояснил метеоролог. Он рассказал, что в Краснодарском крае ночью в среду, 10 января, температура опустится примерно до минус 10 градусов, а днем будет колебаться в пределах от минус четырех до плюс одного градуса. При этом Вильфанд сообщил, что очень холодная погода установится и в последующие дни. В Волгоградской и Ростовской областях столбики термометров опустятся до 10-15 градусов ниже нуля, а Крым ждут морозы до шести-восьми градусов.

Ранее жителям Москвы пообещали потепление до минус 8-10 градусов во вторник, 9 января.

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      Полина Кислицына
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