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13:03, 8 января 2024Среда обитания

Москвичам пообещали потепление

Синоптик Леус: во вторник, 9 января, в Москве потеплеет до минус 8 градусов

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Во вторник, 9 января, по мере приближения теплого атмосферного фронта в Москве потеплеет до минус 8-10 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 8 января столица останется под влиянием гребня антициклона. Сохранится спокойная погода с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков, пообещал синоптик. Вечером-ночью будет идти снег, добавил он.

По словам Леуса, в понедельник температура воздуха в городе составляет минус 14-16 градусов, в Подмосковье — минус 13-18 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, однако немного превысит норму и составит 749 миллиметров ртутного столба
.

Ранее, 4 января, температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до отметки минус 25,3 градуса Цельсия. Таким образом в городе был побит абсолютный суточный минимум для этой даты, установленный в 1950 году на отметке в минус 25,1 градуса.

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      Нина Ташевская
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