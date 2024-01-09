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07:11, 9 января 2024Забота о себе

Мужчинам рассказали об одном эффективном упражнении для здоровья простаты

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина рассказала, что одно упражнение Кегеля, которое принято считать полезным для женского здоровья, эффективно помогает и мужчинам. О технике, помогающей поддержать здоровье простаты, специалистка рассказала в комментарии для «Ленты.ру».

Сырчина отметила, что упражнение Kегеля полезно делать мужчинам в любом возрасте. Оно улучшает кровообращение и, следовательно, помогает в профилактике многих мужских болезней, в частности, простатита.

По словам инструктора ЛФК, техника выполнения проста: необходимо просто сжимать и разжимать мышцы промежности. Полезно выполнять это упражнение как в статическом (сжали и держим, затем отдых, повторить четыре-восемь раз), так и в динамическом (сжимаем и разжимаем по три-пять подходов) режиме.

Эффект от упражнения усиливается, если делать его в перевернутом положении, например в березке. Для это следует лечь на спину и поднять ноги вверх, поддерживая таз руками

Наталья Сырчинаинструктор ЛФК
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В заключение собеседница «Ленты.ру» рекомендовала начинать делать это упражнение всем мужчинам старше 30 лет, особенно тем, кто много сидит за компьютером или в машине.

Ранее Наталья Сырчина рассказала, какая физическая нагрузка подойдет для людей с больными суставами. Она посоветовала им заниматься йогой.

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      Вера Владзиевская
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