Мужчинам рассказали об одном эффективном упражнении для здоровья простаты

Инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина рассказала, что одно упражнение Кегеля, которое принято считать полезным для женского здоровья, эффективно помогает и мужчинам. О технике, помогающей поддержать здоровье простаты, специалистка рассказала в комментарии для «Ленты.ру».

Сырчина отметила, что упражнение Kегеля полезно делать мужчинам в любом возрасте. Оно улучшает кровообращение и, следовательно, помогает в профилактике многих мужских болезней, в частности, простатита.

По словам инструктора ЛФК, техника выполнения проста: необходимо просто сжимать и разжимать мышцы промежности. Полезно выполнять это упражнение как в статическом (сжали и держим, затем отдых, повторить четыре-восемь раз), так и в динамическом (сжимаем и разжимаем по три-пять подходов) режиме.

Эффект от упражнения усиливается, если делать его в перевернутом положении, например в березке. Для это следует лечь на спину и поднять ноги вверх, поддерживая таз руками

Наталья Сырчина инструктор ЛФК

В заключение собеседница «Ленты.ру» рекомендовала начинать делать это упражнение всем мужчинам старше 30 лет, особенно тем, кто много сидит за компьютером или в машине.

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