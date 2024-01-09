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15:59, 9 января 2024Бывший СССР

На Украине выросло количество жалоб на использование русского языка

На Украине на треть выросло количество жалоб на использование русского языка

Фото: Trent Erwin / Unsplash

На Украине на 30 процентов выросло количество жалоб на использование русского языка. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на офис уполномоченного по защите государственного языка республики.

Так, за год было получено 3692 доноса на нарушителей закона о государственном языке, что почти на треть больше, чем в 2022 году. Из них почти половина касается работы сотрудников сферы обслуживания. Кроме того, большое количество жалоб было связано с использованием русского языка преподавателями и с отсутствием украинской версии у русскоязычных сайтов.

Наибольшее число жалоб поступило из Киева — 1345. 516 жалоб написали в Харьковской области, 486 — в Одесской и 316 — в Днепропетровской.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала русскоязычных солдат Вооруженных сил Украины. По ее словам, язык должен быть «границей между своими и чужими».

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      Александр Курбатов
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