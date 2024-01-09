На Украине выросло количество жалоб на использование русского языка

На Украине на треть выросло количество жалоб на использование русского языка

На Украине на 30 процентов выросло количество жалоб на использование русского языка. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на офис уполномоченного по защите государственного языка республики.

Так, за год было получено 3692 доноса на нарушителей закона о государственном языке, что почти на треть больше, чем в 2022 году. Из них почти половина касается работы сотрудников сферы обслуживания. Кроме того, большое количество жалоб было связано с использованием русского языка преподавателями и с отсутствием украинской версии у русскоязычных сайтов.

Наибольшее число жалоб поступило из Киева — 1345. 516 жалоб написали в Харьковской области, 486 — в Одесской и 316 — в Днепропетровской.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала русскоязычных солдат Вооруженных сил Украины. По ее словам, язык должен быть «границей между своими и чужими».