ВВС Украины: Киев испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет

Киев испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает РИА Новости.

«Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает», — заявил представитель ВВС в эфире украинского телемарафона.

Он добавил, что некоторые западные партнеры Украины в разы увеличили производство боеприпасов для ВСУ, однако это все еще не покрывает текущие потребности армии. Отмечается, что даже боеприпасы к системам советского образца Киев получает от Запада.

Ранее специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что ВСУ необходимо в три раза больше FPV-беспилотников, чем обещают в Киеве. Это, по его словам, связано с нехваткой снарядов.