Раскрыт смысл назначения премьером Франции 34-летнего политика

Политолог Чихачев: новый премьер Атталь должен стать символом обновления Франции

Назначение 34-летнего министра национального просвещения и по делам молодежи Габриэля Атталя новым премьер-министром Франции должно стать символом обновления страны. Смысл данного решения в беседе с «Лентой.ру» раскрыл старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

Политолог напомнил, что в новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что 2024-й будет годом больших успехов во французской политике. Решением назначить молодого политика главой правительства президент делает его символом политического обновления и свежести.

Кроме того, Чихачев отметил, что срок Макрона заканчивается в 2027 году без права на переизбрание. Французский лидер пытается доказать, что «последние годы его пребывания не будут годами "хромой утки", и он всячески отмежевывается от этого статуса».

Поэтому назначение такого молодого премьер-министра — это сигнал о продолжении прежнего курса на перестройку государства, экономики и общества и того, что президент не потерял контроль над ситуацией Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Эксперт также добавил, что на назначение Атталя премьером повлиял фактор его принадлежности к ЛГБТ-сообществу (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). «Франция мнит себя родиной прав человека и самых передовых демократических стандартов. Поэтому самая прогрессивная часть интеллигенции одобрит подобное решение», — рассказал эксперт.

9 января Габриэль Атталь был назначен новым премьер-министром. Он стал самым молодым политиком, занимавшим пост главы французского правительства.