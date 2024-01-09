Названы причины отставки премьер-министра Франции

Политолог Чихачев: премьер Франции Борн играла роль «громоотвода»

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку, так как выполнила свою роль «громоотвода» при проведении наиболее спорных и непопулярных реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

Он отметил, что Борн была назначена премьер-министром в 2022 году по итогу президентских и парламентских выборов, в ходе которых сторонники Макрона лишись абсолютного большинства в парламенте. Поэтому задача ее нахождения на посту премьера заключалась «в проведении нескольких, достаточно спорных законопроектов, которые раскалывают французское общество». В частности, речь идет о пенсионной и миграционной реформах.

Ее задача заключалась в претворении тех реформ, которые задумал сам президент Макрон. Борн очень хорошо подходила на эту роль, так как яркого политического бэкграунда у нее нет и она хорошо сработала как громоотвод Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Чихачев также напомнил, что Франция остается республикой с сильным президентским компонентом, где функция премьер-министра остается исполнительной. Глава правительства не принимает сам никаких решений и занимается реализацией замыслов первого лица.

8 января Борн подала прошение об отставке с поста премьер-министра Франции. Макрон принял его и назначил новым главой правительства 34-летнего министра национального просвещения и по делам молодежи Габриэля Атталя.