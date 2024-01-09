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12:05, 9 января 2024Наука и техника

ОАЭ вместо России построят шлюзовой модуль для западной лунной станции Gateway

SpaceNews: ОАЭ построят шлюзовой модуль для западной лунной станции Gateway

Фото: NASA / Globallookpress.com

ОАЭ построят шлюзовой модуль для западной перспективной окололунной станции Gateway. Об этом пишет SpaceNews.

Шлюзовой модуль будет использоваться для выхода астронавтов в открытый космос и стыковки со станцией космических кораблей. Создание изделия должно завершиться в 2030 году и станет вкладом ОАЭ в программу Artemis.

«Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты отмечают исторический момент в сотрудничестве наших стран в космосе и будущем освоения космоса человеком», — сказал глава НАСА Билл Нельсон.

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Издание напоминает, что изначально шлюзовой модуль для Gateway должна была построить Россия, однако этого не случилось из-за выхода страны из программы Gateway.

В апреле 2018 года Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

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      Иван Потапов
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